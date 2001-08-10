На улице Холмской в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 октября 2026 года в 11:30 на улице Холмская, дом №2, строение 3 в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 43-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался в южном направлении и при повороте налево не уступил дорогу. Он столкнулся с Suzuki SX4, после чего эту машину откинуло на Toyota Vitz.

В результате ДТП 61-летний водитель Suzuki SX4 получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости уступать дорогу при повороте налево.