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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Академик Онищенко: людям с болезнями сердца не стоит менять климат

Академик Онищенко: людям с болезнями сердца не стоит менять климат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: © Виталий Смольников/ ТАСС

Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать резкой смены климатических условий. Такое мнение высказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

Он отметил, что Россия имеет очень большую палитру климатических зон. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы выезжать из своей климатической зоны не надо.

Эксперт также указал на дополнительную нагрузку на организм во время длительных перелётов. По его словам, человек с сердечно-сосудистым заболеванием не должен получать дополнительное излучение и нагрузку на организм.

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