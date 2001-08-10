Более 2400 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 7 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 94 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 20 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей незарегистрированных машин, 11 – с тонировкой, шестерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за выезд на встречную полосу, одного – за технические неисправности (глушитель), троих – за нарушение правил перевозки детей, одного пешехода – за нарушение ПДД, одного – за непредоставление преимущества пешеходу. Оформили девять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 13 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2408 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.