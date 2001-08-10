Житель Владивостока обманывал женщин по всей России выдавая себя за моряка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершила расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Владивостока. Его обвиняют в масштабной серии дистанционных мошенничеств.
Злоумышленник выдавал себя за моряка дальнего плавания и обманывал женщин по всей России, причиняя им значительный материальный ущерб. Следствие установило его причастность к 33 фактам преступной деятельности.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый знакомился с потерпевшими в интернете. Путём продолжительного общения он имитировал глубокие чувства и входил в доверие к собеседницам. Под предлогом нахождения в рейсе и планов на совместное будущее он просил женщин пополнить баланс телефона на крупные суммы, использовал и другие поводы. После платежей мужчина пропадал и прекращал общение.
Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим из разных регионов страны – Тулы, Красноярска, Свердловской области и Южно-Сахалинска – превысила 1,5 миллиона рублей. Наиболее крупная сумма – около 590 тысяч рублей – была похищена у 64-летней жительницы Южно-Сахалинска якобы на лечение близкого родственника.
В результате оперативных действий сотрудников уголовного розыска обвиняемого задержали по месту жительства. В ходе обыска в его квартире изъяли средства связи, использовавшиеся для совершения преступлений, банковские карты, а также денежные средства в размере 2,2 миллиона рублей, предположительно добытые преступным путём.
Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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