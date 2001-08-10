В Приморье в водоеме парка нашли тела девушек 17 и 20 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 июля в Уссурийске в водоёме на территории парка отдыха и спорта «Радужный» обнаружены тела двух девушек 17 и 20 лет с признаками утопления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося: допрашиваются свидетели, назначаются судебно‑медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.
По предварительным данным, компания из трёх девушек находилась на берегу водоёма. Все они подошли слишком близко к воде и оступились. Одну из них удалось оперативно извлечь и спасти гражданам, находившимся рядом, двое утонули.
Следственное управление СКР по Приморскому краю обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил безопасного поведения во время отдыха на водных объектах. Следственные действия продолжаются.
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