Осужден житель Южно-Сахалинска, переехавший человека на парковке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением автомобиля в качестве оружия. Суд назначил ему наказание – 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил управлять транспортными средствами на 2 года 11 месяцев. Приговор вступил в законную силу – апелляционная инстанция Сахалинского областного суда оставила его без изменения.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил следующие обстоятельства. 11 сентября 2024 года на парковке торгово-развлекательного центра осуждённый задел дверью своей машины рядом стоящий автомобиль супруги потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт. Тогда водитель решил покинуть место происшествия – он начал движение автомобиля вперёд и направил его на потерпевшего, который стоял перед капотом. От удара потерпевший упал на асфальт и оказался под колёсами транспортного средства.

Злоумышленник понимал, что человек находится под колёсами, но продолжил движение и переехал его, после чего скрылся. В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Защитник осуждённого подал апелляционную жалобу, ссылался на невиновность своего подзащитного и просил оправдать его. Однако областной суд согласился с доводами прокурора, признал вину доказанной и оставил приговор в силе.