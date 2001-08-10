На Сахалине за сутки задержали 8 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина зафиксировали одно ДТП, в котором пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды, выявив 146 нарушений ПДД, в том числе задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 12 человек, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, среди основных нарушений – езда без ремней безопасности (14 случаев), тонированные стекла (10 водителей), неправильная перевозка детей (6 эпизодов) и выезд на встречную полосу (4 нарушения). Кроме того, инспекторы задержали двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, и двух автомобилистов, не пропустивших людей на "зебре". Пять машин отправили на штрафстоянку.

Отдельно в Госавтоинспекции отметили работу камер фотовидеофиксации: за сутки автоматические комплексы зафиксировали 1945 нарушений. Чаще всего водители превышали скорость (1620 случаев), но также встречались проезды на красный свет (12 нарушений) и отказ от ремней безопасности (162 эпизода). Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) оформил штрафы на всех нарушителей.