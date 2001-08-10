На Сахалине за сутки сотрудники автоинспекции выявили более 200 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на острове произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили 213 нарушений правил дорожного движения, включая управление автомобилями в состоянии опьянения и без прав.

Как стало известно ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, в ходе профилактических мероприятий полицейские задержали 7 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 19 человек оказались лишены права управления транспортными средствами либо вовсе не имели водительских удостоверений.

Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 51 водителя за использование тонированных стекол, 13 - за нарушение правил перевозки детей и 13 - за непристегнутые ремни безопасности. Также зафиксированы случаи выезда на встречную полосу, управления незарегистрированными автомобилями и несоблюдения требований дорожных знаков. Шесть транспортных средств отправили на специализированную стоянку.