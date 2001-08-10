Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2025
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09:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки сотрудники автоинспекции выявили более 200 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки сотрудники автоинспекции выявили более 200 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на острове произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили 213 нарушений правил дорожного движения, включая управление автомобилями в состоянии опьянения и без прав.

Как стало известно ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, в ходе профилактических мероприятий полицейские задержали 7 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 19 человек оказались лишены права управления транспортными средствами либо вовсе не имели водительских удостоверений.

Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 51 водителя за использование тонированных стекол, 13 - за нарушение правил перевозки детей и 13 - за непристегнутые ремни безопасности. Также зафиксированы случаи выезда на встречную полосу, управления незарегистрированными автомобилями и несоблюдения требований дорожных знаков. Шесть транспортных средств отправили на специализированную стоянку.

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