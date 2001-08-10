В селе Ясное горела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 17 июня в 03 часа 44 минуты. Через 4 минуты работники отряда прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в с. Ясное по ул. Школьная наблюдалось открытое горение стен и крыши бани, стены соседнего строения и навеса между ними.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 04 часа 08 минут, а в 05 часов 38 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательный части № 42 с. Ясное. На ликвидации возгорания было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.