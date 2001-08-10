Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прабабушки и прадедушки Сахалинской области, воспитывающие правнуков при отсутствии у них трудоспособных родителей, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по региону.

Согласно действующему законодательству, право на доплату имеют пенсионеры, на иждивении которых находятся:

- правнуки до 18 лет;

- правнуки до 23 лет, обучающиеся очно;

- правнуки старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

Размер фиксированной выплаты увеличивается на одну треть за каждого иждивенца, но не более чем за трёх человек. В 2025 году базовая сумма выплаты составляет 8 907,70 рублей. С учётом районных коэффициентов в Сахалинской области действуют следующие размеры:

Для южных и центральных районов Сахалина (коэффициент 1,4) - 12 470,78 рублей;

Для Охи и Ноглик (коэффициент 1,6) - 14 252,32 рубля;

Для Курильских островов (коэффициент 2,0) - 17 815,40 рублей.

Таким образом, прабабушки и прадедушки могут получить дополнительно:

- 4 156,92 рубля в южных и центральных районах;

- 4 750,77 рубля в Охе и Ногликах;

- 5 938,46 рубля на Курилах за каждого находящегося на иждивении правнука.

Для оформления перерасчёта пенсионерам необходимо обратиться:

- в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Сахалинской области;

- в многофункциональный центр (МФЦ);

- подать заявление через портал Госуслуг.

По всем вопросам сахалинцы могут обращаться в единый контакт-центр СФР по бесплатному телефону 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная - с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.