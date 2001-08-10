Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прабабушки и прадедушки Сахалинской области, воспитывающие правнуков при отсутствии у них трудоспособных родителей, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по региону.
Согласно действующему законодательству, право на доплату имеют пенсионеры, на иждивении которых находятся:
- правнуки до 18 лет;
- правнуки до 23 лет, обучающиеся очно;
- правнуки старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.
Размер фиксированной выплаты увеличивается на одну треть за каждого иждивенца, но не более чем за трёх человек. В 2025 году базовая сумма выплаты составляет 8 907,70 рублей. С учётом районных коэффициентов в Сахалинской области действуют следующие размеры:
Для южных и центральных районов Сахалина (коэффициент 1,4) - 12 470,78 рублей;
Для Охи и Ноглик (коэффициент 1,6) - 14 252,32 рубля;
Для Курильских островов (коэффициент 2,0) - 17 815,40 рублей.
Таким образом, прабабушки и прадедушки могут получить дополнительно:
- 4 156,92 рубля в южных и центральных районах;
- 4 750,77 рубля в Охе и Ногликах;
- 5 938,46 рубля на Курилах за каждого находящегося на иждивении правнука.
Для оформления перерасчёта пенсионерам необходимо обратиться:
- в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Сахалинской области;
- в многофункциональный центр (МФЦ);
- подать заявление через портал Госуслуг.
По всем вопросам сахалинцы могут обращаться в единый контакт-центр СФР по бесплатному телефону 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная - с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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