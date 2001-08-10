На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очевидцы сообщают о крупном хищнике, ликвидированном охотоведами в районе охотской трассы недалеко от "Генерала", пишет astv.ru.
Это взрослый самец, по словам очевидцев, он бродил около остановки. По предварительным данным, ранее в этом же районе наблюдали ещё двух хищников, по ним охотоведы также ведут работу.
Недалеко от "Генерала" 23 июня произошло смертельное нападение медведя на людей - один скончался от травм в скорой помощи, второй, предварительно, получил травму ноги. В ходе обследования территории оперативная группа в тот же день обнаружила ещё один труп - он был прикопан землёй.
В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области astv.ru подтвердили, что лесничие ликвидировали хищника. В том же районе сейчас работает группа по другому случаю, также выслеживают медведя. Ситуация на контроле.
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