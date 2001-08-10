В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске впервые прошёл чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму, где атлеты соревновались в четырёх дисциплинах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Поронайского городского округа, победителями стали четыре спортсмена в разных весовых категориях.

Участники демонстрировали силу в подъёме гигантской гантели ("дамбелл"), вариации "оси Аполлона", становой тяге и "прогулке фермера" - переноске тяжёлых гантелей на расстояние. Соревнования собрали сильнейших атлетов со всего региона.

В женских категориях победили Людмила Спирина (64 кг) и Елизавета Онищенко (81+ кг). Среди мужчин лучшими стали Богдан Храпов (80 кг) и Михаил Русских (90 кг). Второе место в категории 90 кг занял Фёдор Абрамов, а бронзу получил Сергей Семёнов. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников и выразили надежду, что чемпионат станет ежегодным.