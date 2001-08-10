1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Расширился круг получателей ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей. Теперь её в таком размере могут получать не только родители (усыновители) или опекуны (попечители), но и все трудоспособные граждане, которые не работают и ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы.

С января 2025 года расширен круг лиц, которые могут получать эту выплату. Теперь она может быть назначена любому человеку трудоспособного возраста, который фактически осуществляет уход за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы. Ранее право на выплату имели только родители, опекуны, попечители, усыновители этих детей.

Требования для родителей (опекунов, попечителей) детей с инвалидностью или инвалидов с детства I группы несколько иные. Если они уже получают выплату по уходу, то обращаться в региональное Отделение СФР им не нужно. Если же инвалидность детям (до 18 лет) или инвалидность с детства I группы (после достижения 18 лет) устанавливается впервые, тогда родителям необходимо подать заявление на получение соответствующей выплаты по уходу.

Граждане, не являющиеся родителями (опекунами или попечителями), могут претендовать на ежемесячную выплату по уходу только в том случае, если они не работают и не получают пенсию или пособие по безработице.

Для установления ежемесячной выплаты им необходимо подать заявление через портал госуслуг или в любой клиентской службе Отделения Социального фонда по Сахалинской области.

Выплата назначается с месяца подачи заявления и ежегодно продлевается при наличии подтверждения осуществления ухода. Например, если обязательство по обеспечению ухода было подано в июне 2025 года, то предоставить новое необходимо в мае 2026 года.

Кроме того, родители, опекуны, попечители и усыновители имеют право получать выплаты по уходу и одновременно работать, но только на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому.

Напомним, один из родителей ребенка с инвалидностью или инвалида с детства имеет право досрочно выйти на пенсию при условии воспитания им ребёнка до 8 лет. Матери могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, отцы — в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Периоды ухода засчитываются ухаживающим в стаж и увеличивают их пенсионные коэффициенты. Полный год ухода даёт 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Телефон единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. График работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00.