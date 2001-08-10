Сотни нарушений ПДД и авария с пострадавшим произошли на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшим, а инспекторы ГИБДД выявили более 3 тысяч нарушений ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды, в ходе которых задержали нетрезвых и нелегальных водителей, а также оштрафовали тысячи автомобилистов за превышение скорости и другие нарушения.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, за 24 часа инспекторы пресекли 139 нарушений в ходе профилактических мероприятий. Четверых водителей задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще 18 человек оказались либо лишены прав, либо вообще не имели водительского удостоверения. Кроме того, полицейские оформили штрафы за выезд на встречную полосу, езду с неисправным глушителем, перевозку детей с нарушениями и использование тонированных стекол.
Стационарные камеры фиксации нарушений за сутки запечатлели 3016 случаев несоблюдения ПДД. Больше всего водителей (2594) превысили скорость, еще 224 проигнорировали ремни безопасности. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, девять автомобилей отправили на штрафстоянку, а 11 водителей привлекли к ответственности за неуплаченные штрафы.
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