Члены Южно-Курильского избиркома вышили имена героев войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Члены Южно-Курильской территориальной избирательной комиссии присоединились к патриотической акции "Имена Победы", посвященной 80-летию Великой Победы. Участники акции вышили золотыми нитями имена героев Великой Отечественной войны на алых лоскутах ткани, которые станут частью общего мемориального полотна.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе избирательной комиссии, каждый участник акции собственноручно создал памятный фрагмент из габардиновой ткани красного цвета - материала, символизирующего частицы Знамени Победы. Председатель Южно-Курильской ТИК Надежда Кудревская лично продемонстрировала коллегам технику вышивки, став примером для других участников памятного мероприятия.

Созданные лоскуты с именами героев - Филиппа, Георгия, Дмитрия, Метхи, Сергея, Николая и Степана - объединят в единое мемориальное полотно. Этот уникальный арт-объект станет символом народной памяти и благодарности поколению победителей. "Золотая вышивка на алой ткани - это наш способ сказать спасибо героям, чьи подвиги навсегда останутся в истории страны", - отметили организаторы акции.