На Сахалине рабочий упал с высоты и погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине погиб работник АО "СУ №4". Мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты. На предприятии в связи с несчастным случаем провели внеплановую проверку, пишет astv.ru.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Сахалинской области, специалисты выявили нарушения обязательных требований трудового законодательства РФ.

"Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, который в том числе обязан организовать проведение за счёт средств работодателя обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда по итогам СОУТ.

В нарушение требований ТК РФ на предприятии не организовали прохождение медосмотров, более того, работники допущены к работе", - отметили в ведомстве.

В адрес работодателя направили обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

"Ход и результаты исполнения предписания находятся на контроле Гострудинспекции. Комиссией, под председательством должностного лица Гострудинспекции, ведётся расследование несчастного случая", - добавили в ведомстве.