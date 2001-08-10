Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной авиагавани региона подвели итоги первого тура для журналистов Поднебесной. За 5 дней команды успели отснять серию видео, посвящённых красотам Сахалинской области.

На остров специалисты ассоциации СМИ из Хэйбэя прилетели после громкой ознакомительной программы для китайских турагентств, авиакомпаний и аэропортов. Журналисты отправились по следам промо-экспедиции и создали материалы разных жанров о ключевых достопримечательностях региона. Так, в объективы камер попали маяк Анива, бухта Тихая, Невельский брекватер с вальяжными сивучами. По мнению режиссёров и продюсеров, именно эти локации вызовут у потенциальных китайских туристов больший интерес.

«Наши туристы живо интересуются русскими традициями и культурой. В прошлом году более миллиона жителей Китая посетили Россию. Две трети гостей в качестве места для отдыха выбрали города Дальнего Востока. Мне кажется, Южно-Сахалинск, как и весь островной регион, выделяется из их числа. Здесь уютно, чисто, невероятно красиво. Для нас было важно побывать здесь. Мы с удовольствием сняли ролики об этом острове, и теперь нам не терпится показать его нашим согражданам, чтобы и они вдохновились на отдых в этом прекрасном крае», – отметил режиссер Ли Сю.

Как сделать культурный отдых на Сахалине более разнообразным для гостей из Поднебесной, корреспонденты телеканалов обсудили с представителями островных музеев и СМИ. Среди основных идей: иммерсивные экскурсии для детей и молодёжи, творческие и кулинарные мастер-классы, маршруты по городу с погружением в историю области для взрослых туристов.

«В прошлом году Южно-Сахалинск посетили около 7 000 путешественников из Китая. Региону наконец удалось вернуться на допандемийный уровень по пассажиропотоку на рейсах из Поднебесной. Сейчас мы делаем всё, чтобы усилить это направление. Промо-туры для бизнес-представителей и журналистов, соглашения о партнёрстве с аэропортами и туристическими агентствами – это только начало. Аэровокзал готовится к запуску международного сектора. И тогда мы ожидаем кратное увеличение потока туристов», – подчеркнул начальник отдела неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

Стратегическая задача аэровокзала на ближайшие пять лет – увеличить пассажиропоток на китайских рейсах до 100 000 человек. Для её достижения воздушная гавань будет и дальше выстраивать отношения с компаниями Поднебесной, а также сотрудничать с областным правительством.