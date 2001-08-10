Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина. Спасатели эвакуировали 21 человека и спасли через окно двух жильцов, пострадавших от продуктов горения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в 3:53 ночи. Огнеборцы прибыли на место уже через 4 минуты. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Спасатели локализовали огонь на площади 40 квадратных метров к 4:09, а полностью ликвидировали возгорание к 5:49 утра.

На месте работали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. Двоих пострадавших, которые надышались продуктами горения, пожарные вынесли через окно горящей квартиры. Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Все эвакуированные жильцы временно размещены у родственников и в пунктах временного размещения.