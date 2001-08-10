Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2025
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09:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотни поронайцев вышли на уборку берега

Сотни поронайцев вышли на уборку берега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошла экологическая акция "Чистый берег". Сотни жителей присоединились к ежегодному субботнику по уборке прибрежной зоны. Активное участие в акции приняли работники бюджетных учреждений и коммунальных компаний, серебряные волонтеры и неравнодушные жители. Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Экология".

Уборка традиционно затронула прибрежную зону от маяка до улицы 40 лет ВЛКСМ. Участников обеспечили необходимым инвентарем - перчатками и пакетами. В ближайшее время специализированная техника уберет с побережья крупногабаритный мусор.

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