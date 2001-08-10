Пожарные ликвидировали возгорание в селе Никольское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Никольское пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров за два часа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в пожарно-спасательной службе региона, сигнал о возгорании поступил в 19:33. Четыре специалиста на одной единице техники прибыли на место происшествия через 15 минут. Уже к 20:00 им удалось локализовать пламя, а к 21:54 полностью ликвидировать пожар.

По предварительной информации, огонь не успел распространиться на соседние строения. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Как подчеркнули в ведомстве, оперативные действия пожарных позволили избежать человеческих жертв и минимизировать материальный ущерб.