Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2025
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10:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Никольское

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Никольское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Никольское пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров за два часа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в пожарно-спасательной службе региона, сигнал о возгорании поступил в 19:33. Четыре специалиста на одной единице техники прибыли на место происшествия через 15 минут. Уже к 20:00 им удалось локализовать пламя, а к 21:54 полностью ликвидировать пожар.

По предварительной информации, огонь не успел распространиться на соседние строения. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Как подчеркнули в ведомстве, оперативные действия пожарных позволили избежать человеческих жертв и минимизировать материальный ущерб.

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