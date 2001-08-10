На Сахалине побывал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинскую область посетил популярный российский писатель-фантаст, автор цикла "Дозоры" Сергей Лукьяненко. Он стал гостем открытого литературного конкурса "Остров творчества", пишет astv.ru.

Вместе с ним на Сахалин прилетели писатели и сценаристы Андрей Рубанов, Андрей Мармонт, Дмитрий Байкалов и Вячеслав Коновалов.

Сергей Лукьяненко успел не только поработать, но и отдохнуть. Например, побывал на пляже в Стародубском и даже подержал в руках ламинарию - фотографии столичный гость опубликовал на своей странице в VK.

В рамках конкурса "Остров творчества" с Лукьяненко познакомились участники смены центра "Сахалинтех Алаид".

Также ребята вместе с министром образования Анастасией Киктевой и командой писателей посетили центр "Крылья Сахалина", водородный полигон и студенческий городок университета" СахалинТех".

Там они узнали, что уже в этом году стартуют два важных проекта. Это литературная школа имени Сергея Лукьяненко и литературная резиденция для признанных литераторов.

Сергей Лукьяненко не первый раз приезжает на Сахалин. Например, в 2024 году он стал гостем Чеховского фестиваля, который проходил в Южно-Сахалинске с 23 по 25 августа.