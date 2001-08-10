На Сахалине побывал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинскую область посетил популярный российский писатель-фантаст, автор цикла "Дозоры" Сергей Лукьяненко. Он стал гостем открытого литературного конкурса "Остров творчества", пишет astv.ru.
Вместе с ним на Сахалин прилетели писатели и сценаристы Андрей Рубанов, Андрей Мармонт, Дмитрий Байкалов и Вячеслав Коновалов.
Сергей Лукьяненко успел не только поработать, но и отдохнуть. Например, побывал на пляже в Стародубском и даже подержал в руках ламинарию - фотографии столичный гость опубликовал на своей странице в VK.
В рамках конкурса "Остров творчества" с Лукьяненко познакомились участники смены центра "Сахалинтех Алаид".
Также ребята вместе с министром образования Анастасией Киктевой и командой писателей посетили центр "Крылья Сахалина", водородный полигон и студенческий городок университета" СахалинТех".
Там они узнали, что уже в этом году стартуют два важных проекта. Это литературная школа имени Сергея Лукьяненко и литературная резиденция для признанных литераторов.
Сергей Лукьяненко не первый раз приезжает на Сахалин. Например, в 2024 году он стал гостем Чеховского фестиваля, который проходил в Южно-Сахалинске с 23 по 25 августа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
10:57 23 Июня Современный студенческий городок на Сахалине готовится к открытию
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
14:54 26 Июня Сахалин присоединится к проекту «Великий Северный поход: Арктика как искусство»
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?