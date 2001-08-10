Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города Сергей Надсадин провел открытую встречу с жителями Ново-Александровска, Ключей и Новой Деревни, где проживает около 17 тысяч человек. Мероприятие продолжалось более двух часов и стало площадкой для диалога по актуальным вопросам развития территорий и решению насущных проблем.
В ходе общения озвучены более тридцати вопросов жителей, на которые лично ответил мэр города. Глава территории Андрей Маясов представил подробный доклад о проблематике и планах развития этих населенных пунктов. В мероприятии также приняли участие депутат Сахалинской областной Думы Александр Гринберг и депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Замотаев.
По итогам проведенного диалога приняты решения и даны соответствующие поручения. Так, мэр города взял на особый контроль работы по завершению обустройства сквера «Молодёжный», открытие которого запланировано на август 2025 года.
В рамках развития дорожной сети начато проектирование улиц Савушкина и Гнечко в Новой Деревне. Намечено асфальтирование этих участков в следующем году. Грунтовые дороги будут обслуживаться в рамках текущего содержания. Планируется асфальтирование улиц с автобусными маршрутами. Их перечень сформируют дорожные службы.
Мэр потребовал разобраться с переносами сроков капитального ремонта многоквартирных домов. Особое внимание — к обращениям, в которых сказано о длительных сроках переноса. Ответственные лица отчитаются лично главе города.
Также, по просьбам жителей, прорабатывается вопрос о продлении маршрута «Тропа здоровья» от улицы Науки до улицы 30 лет Победы. Много вопросов касалось озеленения. Руководитель управления охраны окружающей среды Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая заявила, что в ближайшие дни специалисты дополнительно высадят в Ново-Александровке несколько сотен цветов.
Формат коммуникации, когда жители могут напрямую задать вопрос мэру и руководителям профильных структур мунциипалитета, подтверждает свою эффективность. Татьяна Черневская отметила, что она проходит на подобное мероприятие не впервые, так как внимание городских властей позволяет эффективно решать вопросы. Виктор Черневский подчеркнул, что территория развивается и видны реальные изменения. Валентина Матусяк добавила, что вечером приятно гулять по планировочному району — все это свидетельствует о позитивных преобразованиях.
- Благодарю жителей Ново-Александровска, Ключей и Новой Деревни за открытый и конструктивный диалог. Быть максимально открытыми для горожан — наш культурный код. Сегодня мы не только обсудили планы, но и откровенно поговорили о проблемах и приняли ряд управленческих решений прямо на месте. Ваша активность — лучший показатель заинтересованности в развитии своих микрорайонов, - отметил глава областной столицы.
Открытые встречи Сергея Надсадина с жителями будут продолжены. График следующих мероприятий и даты их проведения администрация города будет своевременно размещать в СМИ и социальных сетях муниципалитета.
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