Сахалин присоединится к проекту «Великий Северный поход: Арктика как искусство»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап международного культурно-просветительского проекта, посвященного 500-летию начала русской истории освоения Северного морского пути, пройдет в главной островной библиотеке с 7 по 12 июля.

Посетителям представится возможность ознакомиться с историей освоение Арктики через серию мероприятий:

7 июля в 11.00 пройдет интеллектуальная игра «Край белого безмолвия». Участники проверят свои знания об Арктике и ознакомятся с материалами из коллекции Президентской библиотеки, посвященной освоению северных территорий.

8 июля в 11.00 состоится познавательная беседа «Первый на Сахалине. Первый в Арктике», посвященная легендарному летчику, Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову.

10 июля в 11.00 пройдет интерактивное занятие «Собери рюкзак полярника». Участники ознакомятся с историей освоения Арктики, примут участие в имитационной высадке на Северный полюс и научатся правильно собирать снаряжение для полярной экспедиции.

Запись организованных групп и справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-54, 45-25-22.