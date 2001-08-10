Комиссия проверила как наводят порядок во дворах Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комиссия министерства ЖКХ Сахалинской области проверила пять дворов в Южно-Сахалинске и выявила нарушения в уборке придомовых территорий. В некоторых дворах специалисты обнаружили крупногабаритный мусор, складированные шины и нескошенную траву, а управляющим компаниям выдали предписания устранить недостатки.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минЖКХ, проверка затронула дворы на улицах Карла Маркса, Авиационной, Пуркаева и Есенина. Во дворе на Авиационной, 74Б комиссия обнаружила переполненные урны на детской площадке и заросли травы, а на контейнерной площадке - складированные автомобильные шины. Управляющей компании ООО "ЖЭУ-10" поручили оперативно устранить нарушения.
На улице Пуркаева, 31Б проверяющие нашли сломанную песочницу, детали которой валялись в кустах. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в администрации города, управляющая компания "Аврора" должна привести площадку в безопасное состояние. В то же время дворы на Карла Маркса, 29, Пуркаева, 51 и Есенина, 50 комиссия оценила положительно.
Напомним, стандарт содержания придомовых территорий ввели в 2021 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. С начала 2025 года аналогичные проверки уже прошли в Корсакове, Невельске, Холмске и других городах. В ближайшее время комиссия посетит Александровск-Сахалинский и Тымовский районы. Жители могут сообщать о проблемных дворах на "горячую линию" минЖКХ по телефону 8 (800) 302-00-65.
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