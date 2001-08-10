Сахалинская библиотека готовит праздничную программу ко Дню семьи любви и верности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июля главная библиотека Сахалина устроит праздничную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Гостей ждут мастер-классы, игры и познавательные мероприятия, которые пройдут на летней площадке учреждения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, празднование начнется в 11:00 с интерактивной беседы о семейных ценностях и мастер-класса по созданию семейного герба. Участники узнают об истории праздника и семейных традициях разных народов, а затем смогут проверить свои знания в тематической викторине по литературным произведениям.

В 14:00 стартует акция "Ромашка добрых пожеланий", где каждый сможет получить бумажный цветок с теплыми пожеланиями и советами по укреплению семейных отношений. Параллельно будут работать мастер-класс по линогравюре и площадки для народных игр "Городки" и "Кольцеброс". Все желающие смогут познакомиться с подборкой книг на выставке "Читаем всей семьей".

Мероприятия пройдут в сквере за зданием библиотеки. "В случае дождя мы перенесем праздник в Молодежный центр "Универсалка" на втором этаже", - уточнили организаторы. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-21.