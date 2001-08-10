Тихоокеанское
информационное агентство
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09:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине задержаны 33 пьяных водителя и 37 – без прав

За выходные на Сахалине задержаны 33 пьяных водителя и 37 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 411 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 33 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 37 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 13 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 9 водителей - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 26 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 15 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 18 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 11 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- 2 пешехода - нарушивших ПДД;

- 6 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- составлено 20 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 22 автомобиля.

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