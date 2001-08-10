За выходные на Сахалине задержаны 33 пьяных водителя и 37 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 411 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 33 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 37 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 13 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 9 водителей - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 26 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 15 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 18 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 11 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;
- 2 пешехода - нарушивших ПДД;
- 6 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;
- составлено 20 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 22 автомобиля.
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