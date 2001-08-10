В Южно-Сахалинске стартовала программа обучения безопасному вождению электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске операторы кикшеринга совместно с городской администрацией запустили образовательную программу по безопасному использованию электросамокатов. Специальные тренинги помогут горожанам освоить правила дорожного движения и научиться правильно управлять средствами индивидуальной мобильности.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации областного центра, три оператора кикшеринга организовали серию обучающих мероприятий. Участники могут бесплатно взять электросамокаты в аренду и пройти как теоретические занятия, так и практические тренировки. "Мы объясняем основные правила движения, особенности управления и меры предосторожности при езде по тротуарам и велодорожкам", - пояснили организаторы.

Специалист по установке самокатов Александр Ким отметил, что самая сложная задача для водителей - выбор оптимального маршрута и быстрая реакция на неожиданные ситуации. "Пешеходы часто выходят на велодорожки, поэтому важно всегда быть внимательным", - добавил он. Начальник отдела специальных проектов Денис Кузьмин подчеркнул, что администрация поддерживает инициативу, так как безопасность всех участников движения остается приоритетной задачей.

Бесплатные занятия будут проходить дважды в месяц до конца сентября. Ближайшие тренинги запланированы на 12 и 27 июля. Подробную информацию о мероприятиях организаторы будут публиковать в местных СМИ.