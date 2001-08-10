Тихоокеанское
информационное агентство
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17:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

19-летний амурчанин убил собутыльника и спрятал труп в подполье

19-летний амурчанин убил собутыльника и спрятал труп в подполье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье 19-летнего жителя села Ярославка Михайловского района будут судить за убийство. Парень, по версии следствия, зарезал односельчанина, а после спрятал его труп в подполье, сообщаетИА "Порт Амур".

Как сообщает региональное управление СК России, преступление было совершено 9 ноября 2024 года. В тот день молодой человек зашел в гости к односельчанину. Мужчины стали распивать спиртное и в итоге поссорились. Схватив нож, парень нанес хозяину дома несколько ударов в шею. Тот скончался на месте от острой кровопотери.

Испугавшись, гость скинул тело погибшего товарища в подполье в зале его дома, а нож выкинул. На следующий день он вернулся на место преступления и, убедившись, что труп никто не обнаружил, отправился домой. А после под вымышленной фамилией сообщил сотрудникам полиции, что нашел мертвого человека.

Когда сотрудники полиции приехали к парню, он стал от них убегать, осознав, что понесет наказание.   

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном управлении.

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