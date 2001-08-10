В Амурской области будут судить сутенеров за организацию притонов и избиение проституток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приамурье трех мужчин и женщину будут судить за организацию занятий проституцией. Завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 241 УК РФ, пишет ИА "Порт Амур".
Мужчин 1991, 1995 и 1996 годов рождения и 30-летнюю женщину обвинили в содержании притонов в Свободном с применением насилия к девушкам.
- Роли между участниками группы были строго распределены, - рассказали в УМВД России по Амурской области. - Один занимался поиском клиентов, другой забирал у них оплату, третий перевозил сотрудниц фирмы к местам оказания интимных услуг и обеспечивал охрану. В обязанности их сообщницы входила работа с обслуживающим персоналом: поддержание дисциплины, объяснение девушкам правил поведения и общения с клиентами, слежение за внешним видом и бытом подопечных. Общее руководство группой осуществлял организатор. Он вел финансовый учет, распределял доходы между подельниками, обеспечивал автотранспортом, и «служебными» квартирами.
Девушек для оказания интимных услуг злоумышленники находили среди тех, кто испытывал материальные трудности. Дамам предоставляли жилье, платили по две тысячи рублей с заказа. В случае, если по какой-то причине «жрица любви» отказывала клиенту в услуге, работодатели могли ее избить или пригрозить расправой.
Фирма существовала на протяжении восьми месяцев. Противозаконную деятельность зафиксировали сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД,
В июне 2023 года было возбуждено уголовное дело, а в декабре фигурантов задержали. В настоящее время мужчины содержатся под стражей. С их сообщницей заключено досудебное соглашение. Женщина находится под подпиской о невыезде. Возбужденное в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство и окончено расследованием.
Мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:58 8 Мая "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
11:13 8 Мая В Южно-Сахалинске росгвардейцы поздравили труженика тыла с Днём Победы
08:09 9 Мая Сахалин присоединился к Всероссийской акции "Окна Победы"
11:20 8 Мая Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
Выбор редакции
- 11:55 Сегодня Сахалинцев приглашают на акцию "Вода России"
- 11:23 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
- 15:40 Вчера Выставка об исследователе Дальнего Востока Николае Гродекове открывается в музее книги Чехова
- 11:27 Вчера В Ново-Александровске появится новый сквер
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?