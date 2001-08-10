В Амурской области будут судить сутенеров за организацию притонов и избиение проституток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье трех мужчин и женщину будут судить за организацию занятий проституцией. Завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 241 УК РФ, пишет ИА "Порт Амур".

Мужчин 1991, 1995 и 1996 годов рождения и 30-летнюю женщину обвинили в содержании притонов в Свободном с применением насилия к девушкам.

- Роли между участниками группы были строго распределены, - рассказали в УМВД России по Амурской области. - Один занимался поиском клиентов, другой забирал у них оплату, третий перевозил сотрудниц фирмы к местам оказания интимных услуг и обеспечивал охрану. В обязанности их сообщницы входила работа с обслуживающим персоналом: поддержание дисциплины, объяснение девушкам правил поведения и общения с клиентами, слежение за внешним видом и бытом подопечных. Общее руководство группой осуществлял организатор. Он вел финансовый учет, распределял доходы между подельниками, обеспечивал автотранспортом, и «служебными» квартирами.

Девушек для оказания интимных услуг злоумышленники находили среди тех, кто испытывал материальные трудности. Дамам предоставляли жилье, платили по две тысячи рублей с заказа. В случае, если по какой-то причине «жрица любви» отказывала клиенту в услуге, работодатели могли ее избить или пригрозить расправой.

Фирма существовала на протяжении восьми месяцев. Противозаконную деятельность зафиксировали сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД,

В июне 2023 года было возбуждено уголовное дело, а в декабре фигурантов задержали. В настоящее время мужчины содержатся под стражей. С их сообщницей заключено досудебное соглашение. Женщина находится под подпиской о невыезде. Возбужденное в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство и окончено расследованием.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет.