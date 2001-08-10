В Южно-Сахалинске очищают проезды от брошенных машин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские службы продолжают освобождать территории Южно-Сахалинска от брошенного транспорта. Сегодня спецтехника по графику эвакуировала из проезда за зданием на улице Ленина очередной неэксплуатируемый автомобиль. Такие машины захламляют территорию, портят облик города, занимают парковочные места, мешают проезду мусоровозов и экстренных служб, а зимой создают препятствия при расчистке дорог от снега.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, обследование городских территорий инспекторы проводят ежедневно: специалисты выявляют брошенные машины в ходе регулярных рейдов, а также оперативно берут в работу адреса по обращениям жителей.
Старший инспектор отдела мониторинга санитарного состояния Александр Безруков пояснил: «Данный автомобиль ранее уже был внесён в официальный реестр. Мы всегда в первую очередь запрашиваем данные через Госавтоинспекцию, выходим на собственника и просим его самостоятельно убрать технику. Многие хозяева оперативно откликаются. В данном случае никаких мер принято не было, поэтому машина вывозится принудительно».
Освобождение улиц и проездов от брошенных автомобилей ведут на постоянной основе в рамках муниципальных контрактов. У таких машин, как правило, характерный внешний вид: они разукомплектованы, со следами аварий или после пожара, без стёкол и других деталей, что создаёт угрозу безопасности горожан, в том числе детей. С начала года специалисты управления уже отправили на спецстоянку 11 бесхозных транспортных средств. До конца декабря планируется убрать ещё около десяти машин.
Учёт и вывоз осуществляют исключительно на муниципальных землях и участках с неразграниченной собственностью. Эвакуированные автомобили временно размещают на охраняемой площадке в районе кладбищенского комплекса «Ласточка». Забрать транспортное средство со спецстоянки владелец может после предъявления документов на автомобиль и оплаты расходов на эвакуацию в Департаменте городского хозяйства. Если в течение года собственник не объявится и не подтвердит права, машину утилизируют в установленном порядке.
При обнаружении брошенных автомобилей жители могут направить обращение в Госавтоинспекцию для установления владельца, а также сообщить информацию в управление мониторинга городского хозяйства по телефонам: 300-451, 300-480 (доб. 12). Кроме того, подать заявку можно через платформу «Сахалин.онлайн», сервис обратной связи на портале «Госуслуги» или через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.
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