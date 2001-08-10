Школьники Южно-Сахалинска освоили рецепт салата из ламинарии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская ассоциация кулинарного искусства и сервиса организовала мастер-класс для учеников школы №20, где ребята научились готовить салат из местных и полезных продуктов. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие прошло в рамках подготовки школы к конкурсу "Лучшая школьная столовая-2025". Шеф-повар одного из ресторанов Южно-Сахалинска Вячеслав Ермаков поделился с детьми секретами приготовления блюда из морской капусты, огурца, яйца, зелени и лимонного сока.

Вячеслав Ермаков подчеркнул, что используемые продукты доступны на Сахалине круглый год и должны стать частью рациона каждой семьи. "Морская капуста, огурцы, зелень - это не только вкусно, но и полезно. Такие продукты укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье", - отметил шеф-повар. Ученики с энтузиазмом включились в процесс, узнали, как правильно чистить яйцо всмятку и красиво подавать блюдо.

Директор школы №20 Андрей Тишевский рассказал, что мастер-класс стал частью подготовки к конкурсу "Лучшая школьная столовая-2025". В прошлом году школа заняла второе место на региональном этапе и теперь намерена улучшить результат. "Мы хотим привить детям основы правильного питания. В планах - организовать поездку на море, чтобы показать, как растет ламинария, и рассказать о ее пользе", - добавил Тишевский.

Ученик школы Иван Олешкевич поделился впечатлениями: "Мне понравилось готовить и узнавать новые рецепты. Дома я тоже люблю помогать маме на кухне". Все участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и выразили желание посещать подобные мероприятия в будущем. Сахалинская ассоциация кулинаров планирует продолжить сотрудничество со школой, чтобы развивать у детей интерес к здоровому питанию и кулинарному искусству.

Напомним, что муниципальный этап конкурса "Лучшая школьная столовая-2025" подходит к завершению, и победитель представит город на региональном уровне.