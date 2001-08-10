Школьники Южно-Сахалинска освоили рецепт салата из ламинарии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская ассоциация кулинарного искусства и сервиса организовала мастер-класс для учеников школы №20, где ребята научились готовить салат из местных и полезных продуктов. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, мероприятие прошло в рамках подготовки школы к конкурсу "Лучшая школьная столовая-2025". Шеф-повар одного из ресторанов Южно-Сахалинска Вячеслав Ермаков поделился с детьми секретами приготовления блюда из морской капусты, огурца, яйца, зелени и лимонного сока.
Вячеслав Ермаков подчеркнул, что используемые продукты доступны на Сахалине круглый год и должны стать частью рациона каждой семьи. "Морская капуста, огурцы, зелень - это не только вкусно, но и полезно. Такие продукты укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье", - отметил шеф-повар. Ученики с энтузиазмом включились в процесс, узнали, как правильно чистить яйцо всмятку и красиво подавать блюдо.
Директор школы №20 Андрей Тишевский рассказал, что мастер-класс стал частью подготовки к конкурсу "Лучшая школьная столовая-2025". В прошлом году школа заняла второе место на региональном этапе и теперь намерена улучшить результат. "Мы хотим привить детям основы правильного питания. В планах - организовать поездку на море, чтобы показать, как растет ламинария, и рассказать о ее пользе", - добавил Тишевский.
Ученик школы Иван Олешкевич поделился впечатлениями: "Мне понравилось готовить и узнавать новые рецепты. Дома я тоже люблю помогать маме на кухне". Все участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и выразили желание посещать подобные мероприятия в будущем. Сахалинская ассоциация кулинаров планирует продолжить сотрудничество со школой, чтобы развивать у детей интерес к здоровому питанию и кулинарному искусству.
Напомним, что муниципальный этап конкурса "Лучшая школьная столовая-2025" подходит к завершению, и победитель представит город на региональном уровне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?