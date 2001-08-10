На Сахалине активисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осень – по-настоящему волшебное время для творчества, нужно только проявить фантазию. Активисты местного отделения партии "Единая Россия", совместно со специалистом музея книги им. А. П. Чехова провели увлекательный мастер-класс «Осенний карнавал» для учащихся 5 классов в коррекционной школе «Надежда».

Ребята познакомились с нетрадиционной техникой рисования и создали оригинальные изображения в технике «штампинг». Во время мастер-класса, используя картон, яркую краску и осенние листья, ребята учились правильно красить листочки и сделать красивый отпечаток на бумаге.

Каждый участник трепетно относился к своей работе, старательно прорабатывая каждый шаг. Данная техника развивает мелкую моторику, воспитывает чувство прекрасного и приобщает к природе.