Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2024
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12:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске эвакуируют мешающие расчистке улиц автомобили

В Южно-Сахалинске эвакуируют мешающие расчистке улиц автомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на четверг работа проводилась на участках улиц Горького, Антона Буюклы, Тихоокеанской и Академической. Расчистке мешали более пятидесяти автомобилей, большинство были перемещены. Две машины эвакуировали. Составлено четыре протокола об административном правонарушении в отношении водителей, оставивших свои транспортные средства в зоне действия запрещающих знаков, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Администрация вновь обращается к автовладельцам. Оставленный на проезжей части транспорт существенно затрудняет расчистку дорог, дворовых территорий и частного сектора. Автомобилистов просят заранее раскопать свои занесенные снегом машины (напомним, что под тяжестью снега они подвергаются значительной деформации) и быть готовыми перегнать их в другое место, а для оперативной связи оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом. Если автомобиль припаркован с нарушением правил дорожного движения, он будет эвакуирован на штрафную стоянку.

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