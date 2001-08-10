Школьники из разных районов соревнуются в мастерстве 3D-технологий в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 9 февраля стартовал отборочный этап Всероссийской олимпиады "Инженеры будущего: 3D-технологии". После торжественного открытия мероприятия во Дворце детского (юношеского) творчества школьники из пяти муниципальных образований разошлись по площадкам для подготовки проектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для участия в олимпиаде зарегистрировалось 160 школьников от 6 до 18 лет из 16 образовательных учреждений. Это 79 команд из Анивского, Корсаковского, Тымовского и Холмского районов и города Южно-Сахалинска. Областную столицу представляют команды Дворца детского (юношеского) творчества, детского технопарка "Кванториум" при гимназии №3, "Кванториум-Сахалин" при ИРОСО, гимназии № 1, школы № 26, Восточной гимназии, школы № 19 с. Дальнее, кванториума РЖД, IT-клуба "Южный", команда "3D-класс".

Масштабные соревнования открыла директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Мирова. Она поздравила участников отборочного этапа, пожелав ребятам удачи и слаженной командной работы.

Олимпиада проводится по междисциплинарному профилю "Инженерные науки" с обязательным применением компетенций в области 3D-технологий: 3D-моделирование с использованием специального программного обеспечения, 3D-печать (прототипирование), 3D-рисование (объемное рисование с использованием 3D-ручки).

Соревнования заявлены по всем направлениям олимпиады: 3D-Art, объемное рисование: 5-11 классы; 3D-моделирование и 3D-печать: 5-11 классы; 3D-моделирование и 3D-печать "Наставничество" (двое обучающихся 9-11 классов и студент-наставник). Также одним из направлений олимпиады по 3D-технологиям является Фестиваль "3D-Фишки" для учеников 1-4 классов. Основная цель Фестиваля - развитие инженерно-технических компетенций у учащихся начальной школы. Дети показывают свои умения в объемном рисовании с использованием 3-D ручки, в разработке и печати 3-D моделей.

- Я сегодня попробую рисовать героев "Пиратов Карибского моря", в частности, колоритного героя - Джека Воробья. Пользоваться этой 3D-ручкой на самом деле несложно, интересно. Еще я люблю рисовать животных, это у меня хорошо получается, - поделилась одна из участниц соревнований по компетенции "3D-рисование", пятиклассница Анастасия Пшеничникова.

Конкурсные испытания продлятся два дня. Оценивать проекты участников будут эксперты, инженеры-программисты, научные сотрудники, преподаватели специальных дисциплин, педагоги и наставники.

- Команды-победители отборочного этапа представят Сахалинскую область на Всероссийском этапе, который состоится в Санкт-Петербурге 11-15 апреля. Отмечу, что в 2022 году наши ребята выходили в финал и победили. Школьники Любовь Новик и Данил Корнеев из креативной студии "3D Class" под руководством Анны Новик завоевали первое место в направлении "Объемное рисование 3D Art", категория "5-6 класс". Это было очень достойно, наши ребята обошли те регионы, которые участвовали уже несколько раз. Уверена, что и в этом году мы выйдем в финал, - отметила заместитель директора по научно-методической работе Евгения Харламова.

Отборочный этап проводится под руководством департамента образования администрации Южно-Сахалинска. Партнером Дворца детского (юношеского) творчества по организации и проведению олимпиады по 3D-технологиям является компания GS Group, профессиональный поставщик IT-решений.