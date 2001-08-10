Школьники из разных районов соревнуются в мастерстве 3D-технологий в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице 9 февраля стартовал отборочный этап Всероссийской олимпиады "Инженеры будущего: 3D-технологии". После торжественного открытия мероприятия во Дворце детского (юношеского) творчества школьники из пяти муниципальных образований разошлись по площадкам для подготовки проектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для участия в олимпиаде зарегистрировалось 160 школьников от 6 до 18 лет из 16 образовательных учреждений. Это 79 команд из Анивского, Корсаковского, Тымовского и Холмского районов и города Южно-Сахалинска. Областную столицу представляют команды Дворца детского (юношеского) творчества, детского технопарка "Кванториум" при гимназии №3, "Кванториум-Сахалин" при ИРОСО, гимназии № 1, школы № 26, Восточной гимназии, школы № 19 с. Дальнее, кванториума РЖД, IT-клуба "Южный", команда "3D-класс".
Масштабные соревнования открыла директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Мирова. Она поздравила участников отборочного этапа, пожелав ребятам удачи и слаженной командной работы.
Олимпиада проводится по междисциплинарному профилю "Инженерные науки" с обязательным применением компетенций в области 3D-технологий: 3D-моделирование с использованием специального программного обеспечения, 3D-печать (прототипирование), 3D-рисование (объемное рисование с использованием 3D-ручки).
Соревнования заявлены по всем направлениям олимпиады: 3D-Art, объемное рисование: 5-11 классы; 3D-моделирование и 3D-печать: 5-11 классы; 3D-моделирование и 3D-печать "Наставничество" (двое обучающихся 9-11 классов и студент-наставник). Также одним из направлений олимпиады по 3D-технологиям является Фестиваль "3D-Фишки" для учеников 1-4 классов. Основная цель Фестиваля - развитие инженерно-технических компетенций у учащихся начальной школы. Дети показывают свои умения в объемном рисовании с использованием 3-D ручки, в разработке и печати 3-D моделей.
- Я сегодня попробую рисовать героев "Пиратов Карибского моря", в частности, колоритного героя - Джека Воробья. Пользоваться этой 3D-ручкой на самом деле несложно, интересно. Еще я люблю рисовать животных, это у меня хорошо получается, - поделилась одна из участниц соревнований по компетенции "3D-рисование", пятиклассница Анастасия Пшеничникова.
Конкурсные испытания продлятся два дня. Оценивать проекты участников будут эксперты, инженеры-программисты, научные сотрудники, преподаватели специальных дисциплин, педагоги и наставники.
- Команды-победители отборочного этапа представят Сахалинскую область на Всероссийском этапе, который состоится в Санкт-Петербурге 11-15 апреля. Отмечу, что в 2022 году наши ребята выходили в финал и победили. Школьники Любовь Новик и Данил Корнеев из креативной студии "3D Class" под руководством Анны Новик завоевали первое место в направлении "Объемное рисование 3D Art", категория "5-6 класс". Это было очень достойно, наши ребята обошли те регионы, которые участвовали уже несколько раз. Уверена, что и в этом году мы выйдем в финал, - отметила заместитель директора по научно-методической работе Евгения Харламова.
Отборочный этап проводится под руководством департамента образования администрации Южно-Сахалинска. Партнером Дворца детского (юношеского) творчества по организации и проведению олимпиады по 3D-технологиям является компания GS Group, профессиональный поставщик IT-решений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?