Для участников Арт-фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в это воскресенье, 2 октября, конкурсанты 12 арт-фестиваля «Заяви о себе» получат уникальную возможность пройти серию мастер-классов от членов жюри фестиваля, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных инициатив.

Всем участникам дадут рабочие приёмы вокальных техник, расскажут как записать трек в домашних условиях, а также поделятся информацией об авторском праве в музыкальной индустрии:

«Мастер-классы помогут участникам проработать со специалистами ошибки и довести номера до совершенства. К примеру, постоянный член жюри, педагог эстрадно-джазового вокала Алёна Винцковская покажет несколько приёмов, как петь высокие ноты без зажима», - рассказала куратор арт-фестиваля, специалист Центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска Елена Малюшкина.

Будет много полезного контента для вокалистов-профессионалов. Член жюри Вячеслав Батумски даст мастер-класс о том, как оформить авторские и смежные права в музыкальной индустрии, а руководитель южносахалинской студии звукозаписи «Solo&Mono» Роман Манакин поделится информацией о нюансах и мифах при звукозаписи.

Напомним, в 12 арт-фестивале «Заяви о себе» по направлению «Вокальное искусство» могут принять участие как любители, так и профессионалы в возрасте от 14 до 35 лет. Они будут бороться за победу в номинациях «Исполнители песен известных авторов» и «Исполнители песен собственного сочинения».

Приём заявок на 12 арт-фестиваль «Заяви о себе» близится к завершению. Последний день подачи анкет для желающих участвовать в ярком вокальном событии Южно-Сахалинска - 3 октября.

После того, как будут собраны все анкеты, организаторы составят график выступлений отборочного тура. Он состоится 4 октября на сцене городского дома культуры «Родина».

Подать анкету для участия в арт-фестивале можно одним из трёх способов:

1. Заполнить электронную форму в сообществе Центра молодёжных инициатив в соцсети «Вконтакте»;

2. Скачать анкету, заполнить и направить по электронной почте;

3. Скачать анкету, заполнить и принести на бумажном носителе в Центр молодёжных инициатив по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.Невельская, 31, кабинет 27.

Для конкурсантов арт-фестиваля приготовили особенные призы. Победители в категориях «Любители» и «Профессионалы» в каждом направлении получат возможность записать трек в студии звукозаписи «Solo&Mono». Помимо этого победители в категории «Профессионалы» в каждом направлении смогут попасть в ротацию на радиостанции «АСТВ».