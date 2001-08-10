Сахалинские школьники совместили отдых на свежем воздухе с играми и знаниями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные сахалинцы провели время на свежем воздухе с пользой для ума – организаторы проекта «Библиотека на открытом воздухе» подготовили для них интеллектуальные и подвижные игры. Мероприятия прошли на летних площадках библиотеки имени Н. А. Тарасова 15 июня. Участники не только отвечали на сложные вопросы, но и осваивали традиционные уличные забавы разных народов.

В «Универсалке» воспитанники летней площадки школы английского языка приняли участие в интеллектуальной игре «ЭКО-знания». Четыре команды – «Девочки», «Дельфины», «Болотные» и «Беззубик» – боролись за победу. Ребята отвечали на вопросы о символах России, самых длинных реках страны. Также они узнали необычные факты: кожа белого медведя на самом деле чёрная, а самый крупный живой организм на планете – это грибной мицелий. Абсолютным победителем стала команда «Болотные» – она набрала 28 баллов. Второе место заняли «Девочки» с результатом 15 баллов, третье – «Дельфины» (13 баллов).

Параллельно с интеллектуальными сражениями в беседке библиотеки воспитанники восточной гимназии участвовали в игротеке. Ребята освоили корейскую уличную игру: небольшими деревянными копьями нужно попасть в три урны. Затем дети сразились в русские городки – сбивали палкой конструкции из брусков. После этого они проверили свою реакцию и внимание в игре «Хамелеон». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятия проекта позволили юным сахалинцам совместить отдых на свежем воздухе с получением новых знаний и увлекательными играми.