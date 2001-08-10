Тихоокеанское
информационное агентство
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09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 1700 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Более 1700 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области полицейские не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, основная работа сотрудников в этот период заключалась в профилактике нарушений и пресечении грубых правонарушений со стороны водителей и пешеходов.

Инспекторы ДПС выявили и пресекли 135 нарушений Правил дорожного движения. Полицейские задержали и отстранили от управления автомобилями 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 11 нарушителей не имели водительских прав вообще либо лишились их по решению суда. За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, девять автомобилистов с тонированными стёклами, двоих – за технические неисправности транспорта, пятерых – за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Один водитель выехал на встречную полосу, двое не выполнили законное требование полицейского, а ещё двое пешеходов нарушили правила перехода проезжей части.

Помимо этого, сотрудники оформили шесть административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Десять автомобилей правоохранители задержали и отправили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации тем временем зафиксировали 1717 нарушений Правил дорожного движения. Как уточнили в ведомстве, все эти случаи будут обработаны в установленном законом порядке.

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