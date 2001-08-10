Более 1700 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области полицейские не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, основная работа сотрудников в этот период заключалась в профилактике нарушений и пресечении грубых правонарушений со стороны водителей и пешеходов.

Инспекторы ДПС выявили и пресекли 135 нарушений Правил дорожного движения. Полицейские задержали и отстранили от управления автомобилями 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 11 нарушителей не имели водительских прав вообще либо лишились их по решению суда. За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, девять автомобилистов с тонированными стёклами, двоих – за технические неисправности транспорта, пятерых – за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Один водитель выехал на встречную полосу, двое не выполнили законное требование полицейского, а ещё двое пешеходов нарушили правила перехода проезжей части.

Помимо этого, сотрудники оформили шесть административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Десять автомобилей правоохранители задержали и отправили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации тем временем зафиксировали 1717 нарушений Правил дорожного движения. Как уточнили в ведомстве, все эти случаи будут обработаны в установленном законом порядке.