В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на гастромарафон "Дары морей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старт приёма заявок на гастромарафон «Дары морей» открыт в Южно-Сахалинске. К самому яркому гастрономическому событию лета могут присоединиться городские кафе и рестораны, которые представят гостям авторские блюда из морепродуктов.
Организаторы ждут от участников необычные сочетания, свежие идеи и собственный взгляд на традиционную сахалинскую кухню. Рестораторам и шеф-поварам настало время заявить о себе. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, заявки принимают двумя способами. До 3 июля желающие могут направить документы на электронную почту dpr@yuzhno-sakh.ru или принести лично по адресу: улица Карла Маркса, 20, 4 этаж, кабинет 401. Форму заявки скачивают по ссылке.
Гастромарафон «Дары морей» проводят ежегодно в рамках фестиваля «Остров-Рыба». Южносахалинцы и гости островной столицы оценят оригинальность и мастерство шеф-поваров городских кафе и ресторанов с 10 по 30 августа.
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