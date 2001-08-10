Участие в "Диктанте Победы" принесет абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Михаил Синицын/ ТАСС
Результаты международной акции «Диктант Победы» становятся официальным индивидуальным достижением для абитуриентов российских вузов – это позволяет поступающим получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, пишет ТАСС.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сделал это заявление на пресс-конференции в Москве. Минобрнауки рекомендовало университетам учитывать диктант при начислении баллов за индивидуальные достижения еще в 2023 году.
Многие вузы восприняли эти рекомендации и уже внесли соответствующие нормы в свои внутренние правила приема. По словам Могилевского, победа в диктанте дает абитуриенту реальное преимущество перед другими поступающими. Университеты самостоятельно определяют количество дополнительных баллов, но сам факт учета итогов акции уже закреплен на федеральном уровне.
В 2026 году организаторы акции привлекли к «Диктанту Победы» около 400 тысяч студентов – это превышает 14 процентов от общего числа всех участников. Разработчики традиционно формулировали задания диктанта так, чтобы даже простой просмотр вопросов помогал участнику открыть для себя новые факты. Такой подход, по мнению организаторов, дополнительно стимулирует человека к самообразованию и изучению истории.
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