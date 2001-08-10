Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2026
Сейчас 21:02
72,45|83,80
На Сахалине пропала несовершеннолетняя девушка
09:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Студенты и жители Ново-Александровска получат новую железнодорожную остановку "Агролицей"

Студенты и жители Ново-Александровска получат новую железнодорожную остановку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Остановочный пункт «Агролицей» в планировочном районе Ново-Александровск откроют к началу учебного года. Новая инфраструктура позволит студентам и сотрудникам Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства комфортно добираться на учебу и работу, а жителям района – быстро ездить в центр города и обратно, избегая пробок на дорогах.

Сейчас подрядчик ОАО «РЖД» отсыпает пешеходную дорожку с западной стороны остановки. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, строители продолжают обустройство объекта. Завершить все работы планируют именно к началу учебного года – запуск пункта синхронизируют с сезоном повышенного спроса на поездки.

Также в 2023 году железнодорожники обустроят остановку «Аэропорт» рядом со строящейся поликлиникой в Хомутово и приведут в порядок транспортно-пересадочный узел «Пять углов» в Корсакове. Эти работы входят в стратегический проект «Железная дорога как городской транспорт». Инициатором проекта выступил губернатор Валерий Лимаренко. Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев отметил, что создание и модернизация железнодорожных остановок в островном регионе делает общественный транспорт удобной альтернативой личным автомобилям.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?