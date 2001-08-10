На Сахалине пропала несовершеннолетняя девушка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия Ширяевой Екатерины Андреевны, 01.05.2009 года рождения, которая в утреннее время 02.06.2026 ушла из ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5», расположенного в с. Горнозаводск Невельского района, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза карие.
Была одета: кожаные брюки черного цвета, пиджак черного цвета.
Особые приметы: носит очки, на носу с правой стороны пирсинг.
Лицам, которым что-либо известно о месте нахождения несовершеннолетней или об обстоятельствах её исчезновения, просьба обратиться по тел.: 780-720, 780-721, + 7 42436 61633, + 7 913 991 6851, + 7 914 757 6900.
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