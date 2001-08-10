Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский Международный театральный центр им. А.П.Чехова представил спектакль «Атилла» на III фестивале театров Дальнего Востока. 2 октября показ прошел в Хабаровском краевом музыкальном театре. Режиссер-постановщик Петр Шерешевский не смог приехать в Хабаровск, поэтому записал для островной труппы видеообращение, которое включили на репетиции. Петр Юрьевич посоветовал быть созвучными дню сегодняшнему, слышать и слушать партнера по сцене и пожелал удачного показа, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
После показа постановку обсудили с экспертами фестиваля. Театральный критик, кандидат искусствоведения Наталья Шаинян поблагодарила за спектакль: «Это одно из самых сильных впечатлений не только фестиваля, но и, наверное, из того, что я успела посмотреть с начала сезона в Москве. Я поздравляю вас с этой работой! Мне кажется, она очень четкая, структурированная, хорошо сделанная и очень интересная».
Театральный критик, председатель экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска» Глеб Ситковский, отметил понравившиеся ему актерские работы: «Мне кажется, что замечательная роль Атиллы у Александра Агеева. Это не перебор какой-то, не игра в зверя с диким рыком, а получился абсолютно живой человек. Мне показался очень интересным артист Илья Романов в роли Вигилы. В нем не какая-то одна краска, а это развивающийся персонаж на протяжении всего спектакля. Все артисты работают очень честно, чисто, интересно. В общем, я вас поздравляю с удачей».
Театральный режиссер Александр Созонов, известный сахалинским зрителям по спектаклям «Гроза», «Вторник короткий день», «Метод Гренхольма», приехал в Хабаровск специально, чтобы посмотреть «Атиллу». Спектаклем остался доволен: «Я, конечно, предвзят и слишком влюблен в труппу, но если это не «Золотая Маска», то что это?! Я вижу, как выросли артисты, я горд, что являюсь частью этого серьезного, сложного, вдумчивого пути».
Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева поблагодарила зрителей и организаторов фестиваля: «Спасибо всем за теплый прием! Это первый фестивальный показ нашего «Атиллы», до этого играли постановку только на сцене Чехов-центра. Несмотря на масштабную декорацию и объемное техническое оснащение, спектакль на сцене Хабаровского краевого музыкального театра прошел достойно. Приятно, что в финале в едином порыве на поклоне встал весь зал. То, как принимал нас зритель - это, конечно, дорогого стоит. Отдельное спасибо организаторам за неповторимую фестивальную атмосферу!»
Сегодня гастрольная труппа вернулась в Южно-Сахалинск и уже 11 октября отправится на международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербург, где представит спектакль «Вторник короткий день».
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