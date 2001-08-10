Сочинения сахалинских школьников и студентов озвучат актеры Чехов-центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сочинения победителей регионального этапа конкурса "Сахалин и Курилы – история одной семьи" будут озвучены актерами Сахалинского международного театрального центра им А.П.Чехова. Лучшими по мнению экспертного жюри стали 12 работ: Дарьи Головиной школа № 2 пгт. Шахтерск, Ксении Мальцевой школа села Взморье, Ксении Безносиковой школа села Мгачи, Златы Окатовой школа № 6 г. Холмска, Станислава Ужвюк школа села Покровка, Кирилла Емченко школа № 1 Долинска, Ульяны Лекомцевой школа села Крабозаводское, Алёны Рашкевичус школа № 2 г.Макарова, Владислава Шишлова вечерняя школа Поронайска, Маргариты Садовской и Вячеслава Кутейникова студентов Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Арины Лушиной учащейся Сахалинского индустриального техникума.

Региональный этап конкурса сочинений «Сахалин и Курилы – история одной семьи» проводился с 27 мая по 20 июня и был посвящен 75-летию образования Сахалинской области. Всего в адрес организаторов было направлено 76 работ. В конкурсе приняли участие школьники с 5 по 11 классы и студенты средних профессиональных учебных заведений. Ребята писали творческие работы о Сахалине, известных земляках, своих семьях в жанрах рассказа, притчи, письма, дневника, очерка, репортажа, интервью.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 8 июля в Кафедральном соборе Рождества Христова.