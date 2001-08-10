Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2024
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11:35, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Судебные приставы отправили на родину очередных незаконных мигрантов

Судебные приставы отправили на родину очередных незаконных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня судебные приставы по Сахалинской области выдворили за пределы Российской Федерации еще 9 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей каждому с административным выдворением за пределы России.

По окончанию судебного заседания мужчины были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где до вчерашнего дня ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу.

Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

На сегодняшний день сотрудники УФССП России по Сахалинской области выдворили из страны 193 незаконных мигранта. Все они нарушили установленный законом режим пребывания на территории страны.

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