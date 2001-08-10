Судебные приставы отправили на родину очередных незаконных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня судебные приставы по Сахалинской области выдворили за пределы Российской Федерации еще 9 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

Суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, и назначил наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей каждому с административным выдворением за пределы России.

По окончанию судебного заседания мужчины были помещены в специализированное учреждение для временного содержания, где до вчерашнего дня ожидали исполнения судебного решения.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу.

Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

На сегодняшний день сотрудники УФССП России по Сахалинской области выдворили из страны 193 незаконных мигранта. Все они нарушили установленный законом режим пребывания на территории страны.