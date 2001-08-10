Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2025
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В озере под Владивостоком нашли тела пропавших подростков
14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В озере под Владивостоком нашли тела пропавших подростков

В озере под Владивостоком нашли тела пропавших подростков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Михайловском районе Приморского края обнаружены тела троих утонувших молодых людей. Трагедия произошла на озере вблизи села Абрамовка вечером 1 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

18-летний юноша, 17-летняя девушка и 14-летний подросток отправились купаться и не вернулись домой. На берегу остались их личные вещи. 

После получения информации о пропаже, спасатели начали поиски. Сегодня, 2 июля, водолазы МЧС обнаружили тела всех троих погибших и передали их сотрудникам полиции.

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