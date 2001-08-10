Рост тарифов в Сахалинской области за ЖКХ составил в среднем 10%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 июля в России произошла ежегодная корректировка тарифов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными правительством РФ предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны. В Сахалинской области рост платы составляет в среднем 10%, что на 1,9% ниже среднероссийского показателя (11,9 %).
В структуре платы наибольший удельный вес приходится на платеж за теплоснабжение и электроэнергию.
Рост тарифов с 1 июля 2025 года составил:
- электроснабжение на 12,4 %;
- газ природный, тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами на 9,0 %;
- газ сжиженный на 5,7 %.
Несмотря на повышение, тарифы в Сахалинской области остаются одними из самых низких в стране. Доля оплаты населением составляет лишь половину от экономически обоснованной стоимости услуг. Это стало возможным благодаря поддержке регионального бюджета и мерам социальной защиты.
Социальные гарантии для жителей области:
- утвержден региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ - 15 % (один из самых низких на Дальнем Востоке);
- граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают этот стандарт, могут оформить субсидию через органы соцзащиты.
Если ваши расходы на коммунальные услуги превышают 15 % от дохода семьи, обратитесь за субсидией в соцзащиту по месту жительства.
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