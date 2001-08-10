Власти Южно-Сахалинска обустроят новую зону отдыха на берегу реки Бурея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалина планируют создать комфортную зону отдыха на берегу реки Бурея в Южно-Сахалинске. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин лично осмотрели территорию, которую уже расчистили и готовят к масштабному благоустройству.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве, в ближайшее время на участке высадят газоны, обустроят площадки для пикников и установят стационарные мангалы. "Мы хотим создать условия, чтобы горожане могли отдыхать здесь с комфортом - жарить шашлыки, гулять с семьями и проводить выходные у воды", - подчеркнул Лимаренко. Местные жители поддержали инициативу, отметив, что давно ждали преобразований.

Параллельно в Южно-Сахалинске продолжается благоустройство набережной реки Еланьки. Там уже завершают укрепление берегов, а в перспективе появятся пешеходные дорожки и зелёные зоны. "Создание таких мест позволит людям отдыхать у воды, не уезжая из города", - добавил мэр Надсадин.