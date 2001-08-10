В Южно-Сахалинске на несколько дней ограничат движение на участках двух улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ на сетях «РВК-Сахалин» в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Так, с 7:00 7 ноября до 23:00 8 ноября будет перекрыт проезд по двум полосам с северной стороны ул. Пуркаева в районе дома №251 А.

С 08.00 7 ноября до 23:00 10 ноября движение ограничат на участке ул. Пограничной за перекрестком с пр. Мира в восточном направлении (сквозного проезда не будет).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свои маршруты.