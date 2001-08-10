ВТБ отчитался о прибыли и рассказал о будущем кредитов физлиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За пять месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей. Это соответствует возврату на капитал 20,3%, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов", - пояснил топ-менеджер.
ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель. К концу мая объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 триллиона рублей. Ранее банк говорил о кредитном маневре - плановом снижении кредитования физлиц. В результате этого маневра кредиты физическим лицам сократились на 3,6% по итогам 5 месяцев 2025 года. При этом в рознице наблюдается небольшой рост просрочки по необеспеченным кредитам, выданным полтора-два года назад. "Это ожидаемое явление, и это пока далеко от пиковых значений в периоды, когда это не называлось проблемой для финансовой устойчивости", - пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, по мере снижения ключевой ставки эти кредиты будут в том числе рефинансироваться.
"Мы идем по прибыли по пяти месяцам 2025 года против пяти месяцев 2024 года практически ноздря в ноздрю, то есть сейчас мы идем по траектории рекордного года по чистой прибыли. Мы пока таргетируем "серебряный" результат по чистой прибыли, но тем не менее, идем пока вровень с "золотым" результатом (551,4 млрд рублей в 2024 году)", - подытожил представитель ВТБ.
Фото: Александр Рюмин
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