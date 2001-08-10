Тихоокеанское
информационное агентство
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10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов в Южно-Сахалинске на ночь останутся без воды

Десятки домов в Южно-Сахалинске на ночь останутся без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ООО "РВК-Сахалин" информирует жителей Южно-Сахалинска об отключении воды. В связи с ремонтными работами на сети водопровода с 23.00 2 июля до 05.00 3 июля будет отключена подача холодной воды по адресам:

- ул. Украинская, 1-45, 1а-17а, 17Б, 20, 22, 22а;

- ул. Карьерная, 25-49;

- пр. Мира, 2в, 4, 6, 5 корп. 2, 3, 4;

- ул. В. Жириновского, 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 2 корп. 1, 2, 3, 3, корп. 1;

- ул. Промышленная, ул. Мичурина, ул. Карьерная.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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